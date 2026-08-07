Premiarán 3 emprendimientos con 35 mil córdobas en Sabores del Maíz

El Ministerio para la Promoción de Emprendimientos, junto a la Secretaría de Economía Creativa y la empresa El Comal, realizó el lanzamiento oficial del Concurso Nacional “Sabores del Maíz” desde el Parque Amistad Japón-Nicaragua, en el marco de las actividades rumbo al Día Nacional del Maíz, celebrado cada 26 de septiembre.

Lanzan concurso Sabores del Maíz para premiar la Innovación y Tradición Gastronómica

El certamen tiene como objetivo rescatar la tradición e incentivar la innovación en productos derivados del maíz, promoviendo el valor agregado, la inocuidad alimentaria y la competitividad de los emprendedores.

La iniciativa reunirá a 45 participantes preseleccionados de todo el país, quienes competirán en las categorías de Nuevos Talentos-Aficionados, Maestras Tortilleras-Expertas y Tradiciones del Maíz.

Durante la competencia, los participantes prepararán sus platillos en tiempo real ante un jurado especializado que evaluará aspectos como sabor, textura, aroma, innovación y potencial comercial.

Las inscripciones están abiertas para mayores de 16 años a través de un formulario digital oficial.

La gran final se disputará el próximo 26 de septiembre, premiando a los tres mejores emprendimientos con un estímulo económico de 35 mil córdobas a cada uno.

