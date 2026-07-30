Convocan en Nicaragua concurso Sabores del Maíz con 45 emprendedores

En saludo a la celebración del Día Nacional del Maíz, que se conmemora cada 26 de septiembre, el Ministerio para la Promoción de Emprendimientos, MIPROEMPRENDE, en coordinación con la Secretaría de Economía Creativa y la empresa aliada Del Comal, desarrollará el Concurso Nacional “Sabores del Maíz”.

Concurso Nacional Sabores del Maíz promueve la gastronomía y el emprendimiento

La iniciativa busca rescatar y preservar las tradiciones culinarias nicaragüenses, promover la innovación y fortalecer los emprendimientos que trabajan con uno de los productos más representativos de la identidad, cultura y alimentación de las familias del país.

El concurso contará con la participación de 45 emprendedores previamente seleccionados, procedentes de diferentes departamentos, quienes demostrarán sus habilidades en la transformación del maíz.

La competencia estará dividida en tres categorías: Nuevos Talentos-Aficionados, dirigida a personas con conocimientos básicos o empíricos en la elaboración de tortillas; Maestras Tortilleras-Expertas, para emprendedoras con experiencia y negocios establecidos; y Tradiciones del Maíz, que incluirá productos como chips, rellenitas, pupusas, yoltamales, atoles, güirilas y tamales.

Durante la competencia, un jurado especializado evaluará aspectos como sabor, textura, aroma, apariencia, presentación, creatividad, innovación, buenas prácticas de manufactura, inocuidad, valor agregado y potencial de comercialización.

La gran premiación se realizará el 26 de septiembre, Día Nacional del Maíz, durante la denominada Fiesta del Maíz, que incluirá una expoferia para mostrar la diversidad de productos elaborados a base de este grano.

Los tres primeros lugares recibirán 35 mil córdobas cada uno, para un total de 105 mil córdobas en premios, como reconocimiento al talento, creatividad y esfuerzo de los protagonistas.

Con esta iniciativa se pretende fortalecer las capacidades productivas y comerciales de los emprendimientos, incentivar el valor agregado y contribuir a preservar la riqueza gastronómica que tiene al maíz, como uno de sus principales protagonistas

