Nicaragua y Panamá acuerdan cooperación científica y tecnológica

La Embajada de Nicaragua en Panamá realizó una visita de cortesía y trabajo al Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología de Panamá (CEMCIT AIP), una asociación de interés público referente en el ámbito científico y tecnológico de ese país.

Nicaragua y Centro de Investigación de Panamá exploran colaboración científica y tecnológica

El embajador nicaragüense, Carlos Midence, fue recibido por la directora de la institución, la doctora Jessica Guevara, junto a Jobana Ogg.

El diplomático transmitió el saludo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con el fin de estrechar lazos entre ambas partes.

Durante el encuentro, la doctora Guevara expuso la labor de investigación y desarrollo que cumple el centro en coordinación con diversos actores de la sociedad panameña, mientras que el embajador Midence compartió los avances de Nicaragua en educación, salud, tecnología, producción de alimentos e innovación.

Al finalizar la reunión, ambas representaciones acordaron mantener una comunicación constante para concretar vías de colaboración, tales como intercambios académicos o la organización de foros y paneles que pongan en valor los avances científicos y tecnológicos de ambas naciones.