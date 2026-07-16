Nicaragua participa en Bangkok en reunión sobre capa de ozono

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), participa en la 48.ª Reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta y en la 6.ª Reunión Extraordinaria de las Partes del Protocolo de Montreal, eventos que se desarrollan en la ciudad de Bangkok.

Petrona Haydalina Gago Sanders

Durante los encuentros internacionales se abordan los avances globales en la protección de la capa de ozono.

Asimismo, se evalúan las acciones de seguimiento a la Enmienda de Kigali, la cual establece la reducción gradual del uso de hidrofluorocarbonos (HFC), gases que impactan de forma directa en el calentamiento global.

La representación del país está a cargo de la compañera Petrona Haydalina Gago Sanders, responsable de la Dirección de Seguridad Química del MARENA.

Con esta participación, Nicaragua ratifica su compromiso ambiental en el cumplimiento de los acuerdos multilaterales para la protección de la Madre Tierra.