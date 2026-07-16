18 diseñadores competirán en concurso de trajes de Reinas Nicaragua 2026

Los representantes del Certamen Reinas Nicaragua 2026, anunciaron la convocatoria del 16 al 31 de julio, para la III Edición del Concurso de Trajes Nacionales del Folclor y la Tradición.

Reinas Nicaragua realiza convocatoria para el Concurso de Trajes Nacionales

Paola Pinel, en representación de Nicaragua Diseña, detalló que “serán 18 propuestas seleccionadas que van a vestir, a las 18 candidatas, después, los diseñadores seleccionados serán convocados para la presentación y competencia oficial.

Recientemente fueron electas las Reinas Nicaragua 2026 “Embajadoras de Amor por Nicaragua”, de Rivas, Granada y Carazo, departamentos ubicados en el Pacífico Sur de nuestro país, y ahora el certamen se encamina a las fases artísticas y culturales con la creatividad de los diseñadores nacionales.

Los parámetros a calificar en esta etapa de Trajes Nacionales del Folclor y la Tradición: el nombre y descripción del diseño, en el que se detalla, las piezas de la vestimenta, la inspiración de los colores, reflejado en el folclor y la cultura nicaragüense, entre otros aspectos artístico y creativos.