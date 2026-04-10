Precios de cumbustibles y gas licuado seguirán estables en Nicaragua la próxima semana

El gobierno sandinista informó este viernes que los precios locales de las gasolinas y el diésel se mantendrán sin variación, en la semana comprendida entre el domingo 12 y el sábado 18 de abril de 2026.

A través del Instituto Nicaragüense de Energía, el gobierno detalló que los precios del gas licuado de petróleo en sus presentaciones de 10, 25 y 100 libras, también continuarán con su mismo valor.

El presidente del Consejo Directivo del INE, licenciado José Antonio Castañeda, subrayó que esta medida tomada por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, es para proteger la economía de las familias nicaragüenses.