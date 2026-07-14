MINSA reporta 23 casos de COVID en Nicaragua y cero fallecidos esta semana

El Ministerio de Salud informó que entre el 7 y el 14 de julio ha brindado atención y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 23 nicaragüenses con COVID confirmado.

De la misma forma dio a conocer que 6 personas que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el período establecido.

El MINSA subrayó que, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, ha dado atención y seguimiento a 16 mil 870 personas.

También destacó que, en la presente semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID y que hasta la fecha ha logrado la recuperación de 16 mil 602 nicaragüenses.