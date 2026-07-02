Policía visita 20,270 hogares y captura a 3 agresores

La Policía Nacional, informó los resultados del Plan de Prevención y Seguridad dirigido a Madres de Familia, en el período del 25 de junio al 1 de julio, destacándose la visita casa a casa a 20,270 hogares, con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar, prevenir la violencia y promover la seguridad ciudadana.

Policía Nacional fortalece seguridad a madres de familia

Durante la jornada participaron más de 32,500 personas, además, se efectuaron 130 asambleas comunitarias con 21,780 asistentes y conversatorios familiares en los 153 municipios del país, en coordinación con los ministerios e instituciones del Estado.

Como resultado de las visitas directas, se recibieron seis denuncias relacionadas con delitos de violación, incumplimiento de deberes alimenticios y asedio y agresiones contra las personas. Asimismo, la Policía reportó la captura de tres personas vinculadas a estos casos.

La policía reiteró que la línea de emergencia 118 permanece habilitada las 24 horas del día, para atender situaciones de riesgo e hizo un llamado a la población, a utilizar este servicio de forma responsable, brindando información clara y precisa al momento de reportar una emergencia.

