Estudiantes de enfermería estudian salud juvenil en Universidad San José de las Mulas

Durante la Feria Innovadora en el edificio Palestina de la Universidad Nacional Héroes de San José de las Mulas, las estudiantes de enfermería realizaron estudio sobre temas de salud, como: el uso de anticonceptivos, promoción de los servicios de salud, enfermería comunitaria y el uso de medicamentos en la Juventud.

Estudiantes de enfermería realizan estudio de salud en la Universidad San José de las Mulas

La docente Estela Rivera, directora de la licenciatura en enfermería, dijo que este estudio será la base de los protocolos investigativos en la asignatura de Metodología de la Investigación, y que integrará parámetros de estudio para otras carreras referidas a la salud de dicha universidad.

Britanny Calonge, alumna del tercer año de Enfermería, dijo que esta carrera es su sueño, y la que le enseña disciplina, servicio y amor a los demás.

La Feria de Innovación en la Universidad Nacional Héroes de San José de las Mulas, se realizó en saludo a Julio Eterno, Victorioso, en el SIEMPRE MÁS ALLÁ, de nuestro General Augusto C. Sandino.

