Nicaragua impulsa cooperación meteorológica con Panamá

La Embajada de Nicaragua en Panamá sostuvo un fraternal encuentro este jueves con autoridades del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), con el objetivo de promover acciones de colaboración e intercambio científico entre ambas naciones hermanas.

Nicaragua y el Instituto de Meteorología de Panamá estrechan lazos de cooperación

El embajador nicaragüense, Carlos Midence, fue recibido por la directora del instituto, Luz Graciela Calzadilla, junto a su equipo de directores.

Durante la reunión, Luz Graciela Calzadilla expuso la trayectoria de la entidad panameña y reconoció públicamente la sólida experiencia de Nicaragua en los ámbitos de meteorología y mitigación de riesgos.

Por su parte, Midence compartió los logros del modelo interinstitucional de Nicaragua que vincula al INETER y al SINAPRED en beneficio del desarrollo social, la mitigación y la prevención de desastres.

Asimismo, el diplomático enfatizó la firme posición internacional del país en el reclamo por la justicia climática.

Al cierre del encuentro, ambas partes conversaron sobre la posibilidad de impulsar eventos conjuntos en la región.