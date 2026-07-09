Más de 90 jóvenes se certifican en IA generativa con UNICIT y UAM

El Ministerio de la Juventud, en coordinación con la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT) y la Universidad Americana (UAM), certificó a más de 90 jóvenes universitarios que culminaron con éxito el Curso de Herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para la Producción de Contenido Multimedia.

Certifican a más de 90 jóvenes en herramientas de Inteligencia Artificial generativa

La entrega de certificados se llevó a cabo en un ambiente festivo en saludo al «Julio Victorioso».

Durante el evento, los protagonistas estuvieron acompañados por sus familiares y amistades, disfrutando de una jornada que integró tecnología, arte y cultura.

El acto de clausura contó con presentaciones corales de música revolucionaria, bailes folklóricos y música electrónica.

Asimismo, se proyectaron videos especiales que recopilaron las experiencias y vivencias de los estudiantes a lo largo de esta capacitación clave para la producción digital actual.