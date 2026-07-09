Más de 100 médicos se capacitan en quemaduras en Managua

El Ministerio de Salud (MINSA) llevará a cabo este viernes 10 de julio el Simposio Nacional sobre Quemaduras, una iniciativa académica organizada con el objetivo de continuar desarrollando capacidades en la atención especializada de pacientes que han sufrido este tipo de lesiones.

El Hospital Fernando Vélez Paiz será sede del Simposio Nacional sobre Quemaduras

La actividad científica se desarrollará en las instalaciones del Hospital Fernando Vélez Paiz y está dirigida a más de 100 trabajadores de la salud de todo el país, entre los que destacan cirujanos plásticos, pediatras, cirujanos generales, médicos generales y personal de enfermería asignado a las áreas de emergencia.

Durante la jornada de capacitación, los especialistas abordarán temáticas clave para optimizar la atención médica, tales como el cuidado integral, el manejo oportuno de lesiones en extremidades, los avances en cirugía reconstructiva y los protocolos para la rehabilitación del paciente quemado.

