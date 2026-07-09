Cerro Negro recibe más de 34 mil turistas

El Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, informó que la Reserva Natural Complejo Volcánico Cerro Negro recibió a 34,379 visitantes durante el primer semestre de 2026.

Sandboarding en el Volcán Cerro Negro, en León

Esta cifra representa un crecimiento del 15 % en comparación con el mismo período del año 2025. Del total de turistas, 8,931 fueron nacionales y 25,448 extranjeros provenientes de 95 países.

Este incremento turístico se ha logrado bajo un modelo de desarrollo que integra la conservación de la Madre Tierra, la participación comunitaria y el turismo responsable.

Para garantizar una experiencia segura y proteger los recursos naturales, el MARENA acompañó este flujo de visitantes con un sólido trabajo de protección y educación ambiental en la zona.

Como parte de estas acciones de preservación, la institución desarrolló 194 actividades educativas, entre ellas charlas, festivales, senderismos interpretativos y jornadas de limpieza.

En estas iniciativas se logró integrar a más de 2,000 protagonistas de 12 comunidades de los municipios de León, La Paz Centro y Larreynaga.