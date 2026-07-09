Cerro Negro recibe más de 34 mil turistas

Por Jonathan Morales
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El Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, informó que la Reserva Natural Complejo Volcánico Cerro Negro recibió a 34,379 visitantes durante el primer semestre de 2026.

Sandboarding en el Volcán Cerro Negro, en León
Sandboarding en el Volcán Cerro Negro, en León

Esta cifra representa un crecimiento del 15 % en comparación con el mismo período del año 2025. Del total de turistas, 8,931 fueron nacionales y 25,448 extranjeros provenientes de 95 países.

Este incremento turístico se ha logrado bajo un modelo de desarrollo que integra la conservación de la Madre Tierra, la participación comunitaria y el turismo responsable.

Para garantizar una experiencia segura y proteger los recursos naturales, el MARENA acompañó este flujo de visitantes con un sólido trabajo de protección y educación ambiental en la zona.

Como parte de estas acciones de preservación, la institución desarrolló 194 actividades educativas, entre ellas charlas, festivales, senderismos interpretativos y jornadas de limpieza.

En estas iniciativas se logró integrar a más de 2,000 protagonistas de 12 comunidades de los municipios de León, La Paz Centro y Larreynaga.

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