Familias recibirán vacunación y cirugías gratis en julio

El Ministerio de Salud presentó el Plan de Actividades de Salud programado del 13 al 19 de julio de 2026, el cual contempla el despliegue de múltiples jornadas de vacunación y atención médica integral en todos los departamentos de Nicaragua.

Anuncian masivo Plan de Salud y jornadas comunitarias en Nicaragua

Entre las prioridades de la semana destacan las campañas de inmunización contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en menores de 9 a 14 años, influenza, fiebre amarilla para infantes de un año, y la continuidad de la vacunación permanente contra el COVID-19.

Como parte del resguardo a las familias, se ejecutarán planes preventivos especiales que incluyen la Campaña de Lucha Antiepidémica contra el dengue mediante la eliminación de criaderos y abatización, así como encuentros con la red comunitaria.

De igual manera, se potenciarán los programas de detección temprana de cáncer de mamas «Nora Astorga» para mayores de 40 años, cáncer de próstata para hombres mayores de 50 años, y tamizajes para cáncer de estómago y cérvico uterino.

La jornada también incluye atención especializada directa en los barrios a través de la estrategia «Mi Hospital en mi Comunidad» y el «Programa Amor para los más Chiquitos».

Asimismo, se dará seguimiento a los pacientes con discapacidad del programa «Todos con Voz» y se brindará atención enfocada en los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas a nivel nacional.

Finalmente, en saludo al 47 Aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista y al Día de la Alegría, se realizarán ferias estomatológicas, cirugías generales y urológicas gratuitas en Matagalpa y Masaya.

Estas celebraciones se complementarán con zumbatones, actividades infantiles del CENASMI, entrenamientos de primeros auxilios y rescate acuático con la Cruz Blanca, y la recepción de una donación de kits y sillas de ruedas por parte de UNICEF el próximo 14 de julio.

