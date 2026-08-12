Copresidenta Rosario Murillo destaca legado de Fidel y Tomás Borge

La Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, destacó este lunes el legado revolucionario de los comandantes Fidel Castro y Tomás Borge, resaltando su ejemplo de lucha, resistencia, soberanía y dignidad como una permanente inspiración para los pueblos de Nuestramérica Caribeña y las nuevas generaciones.

La compañera expresó el orgullo de compartir la heredad ideológica y humana del Comandante Fidel Castro, en el marco de la conmemoración de los 100 años de su natalicio, este jueves 13 de agosto.

Enfatizó que la figura de Fidel, representada con una escultura en metal de 20 metros de altura en la Avenida de Bolívar a Chávez, acompaña las luchas heroicas de la región en defensa de la soberanía y contra todo intento de usurpación.

Asimismo, resaltó la vigencia del pensamiento de los héroes y mártires nicaragüenses, señalando que la juventud rinde homenaje en el 96 aniversario de su natalicio, al Comandante Tomás Borge, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional junto al Comandante Carlos Fonseca.

La Copresidenta recordó la mística, audacia e invicta capacidad de Borge para enfrentar a sus verdugos al afirmar que «nuestros muertos son de los muertos que nunca mueren», ratificando el compromiso de continuar defendiendo la patria con sabiduría, determinación y serenidad.

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