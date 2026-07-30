Policía Nacional participa en consultas sobre reforma constitucional

El primer comisionado Francisco Díaz Madriz, jefe de la Policía Nacional de Nicaragua, reafirmó el compromiso de la institución de continuar garantizando la paz, la seguridad y la tranquilidad de las familias nicaragüenses.

Policía reafirma defensa de la paz y soberanía de Nicaragua

Sus palabras fueron brindadas durante el segundo día de consultas sobre la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, realizado esta mañana en el Salón Rubén Darío de la Asamblea Nacional.

Díaz señaló que la Policía Nacional seguirá trabajando con lealtad, obediencia, disciplina y firme compromiso institucional.

El jefe policial indicó que la institución actuará en estricto cumplimiento de la Constitución Política y de su Jefatura Suprema.

Durante su intervención, afirmó que ese trabajo se realiza para el bienestar, la convivencia y el desarrollo del pueblo nicaragüense.

También aseguró que la Policía continuará fortaleciendo la confianza de la población en su institución.

El primer comisionado recordó que el artículo 1 de la Constitución Política establece que la independencia, la soberanía, la autodeterminación nacional, la seguridad y la paz son derechos irrenunciables del pueblo.

Según expresó, esos principios constituyen fundamentos de la nación nicaragüense y deben ser preservados por todos los ciudadanos.

Díaz advirtió que cualquier injerencia extranjera en los asuntos internos del país, o intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo.

Por ello, sostuvo que es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender la independencia, la soberanía, la autodeterminación, la seguridad y la paz.

La participación del jefe policial se desarrolló en el marco de la consulta sobre la reforma constitucional, desde la sede del Poder Legislativo.

La Asamblea Nacional continuará recibiendo aportes de instituciones y sectores nacionales como parte del proceso de consulta de la iniciativa de reforma parcial a la Constitución Política.