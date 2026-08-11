Instalan escultura de Fidel Castro en la Avenida de Bolívar a Chávez

Este lunes, en la emblemática Avenida de Bolívar a Chávez, en Managua, fue instalada una escultura en honor a Fidel Castro, líder de la Revolución cubana y una de las figuras políticas más representativas de la historia contemporánea de América Latina.

La obra forma parte de los espacios dedicados a figuras históricas y líderes políticos que han tenido influencia en los procesos sociales y políticos de la región, incorporándose como un nuevo elemento visual al recorrido de esta importante avenida capitalina.

La escultura representa a Castro con su característica vestimenta militar y su tradicional imagen de comandante, evocando el papel que desempeñó durante la Revolución cubana y posteriormente al frente del Gobierno de Cuba.

En Nicaragua, la figura de Fidel Castro ha estado vinculada históricamente a las relaciones de hermandad y cooperación entre ambos países. La nueva escultura se suma a un espacio público que reúne monumentos y representaciones de personajes vinculados a procesos históricos y políticos de América Latina.

De esta manera, la obra queda integrada al paisaje urbano de Managua y a los homenajes dedicados a figuras que han marcado la historia política de la región.

