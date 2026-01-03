Periodista Moisés Absalón: Lo de EEUU a Venezuela es una violación grave al derecho internacional

El analista y comunicador Moisés Absalón Pastora publicó un editorial titulado “Empezó lo que nadie sabe cómo terminará”, en el que expresa una dura condena a la política exterior de Estados Unidos y denunció lo que describe como un ataque militar contra Venezuela ocurrido esta madrugada.

En su escrito, el comunicador sostiene que el bombardeo perpetrado por los Estados Unidos representa una violación grave del derecho internacional y un punto de inflexión con consecuencias imprevisibles para la estabilidad global.

Absalón Pastora afirma que este hecho marcaría el fin definitivo del orden internacional vigente y podría abrir el camino a un conflicto de escala mundial.

El editorial también plantea que América Latina deja de ser, bajo este escenario, una zona de relativa paz, y llama a los pueblos y gobiernos del mundo a reaccionar en defensa de la soberanía, la autodeterminación y la convivencia internacional.

Asimismo, subrayó que Nicaragua observa los acontecimientos con atención, reafirmando su postura histórica de rechazo a las intervenciones extranjeras y su defensa de un orden mundial basado en el respeto entre naciones.

Finalmente, el texto hace un llamado a preservar la paz global y a rescatar los principios del derecho internacional como condición indispensable para la supervivencia de la humanidad.