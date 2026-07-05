Terremotos en Venezuela dejan 3,342 muertos y 16,740 heridos

Venezuela elevó a 3,342 la cifra de fallecidos por los devastadores terremotos del 24 de junio, informó este domingo el Gobierno de la República Bolivariana, en un nuevo balance sobre la emergencia que golpea al país.

Venezuela supera los 3,000 muertos tras doble terremoto

El reporte oficial también registra 16,740 personas heridas, 6,462 rescatadas y 17,345 ciudadanos sin vivienda, mientras continúan las labores de atención, búsqueda y asistencia humanitaria.

Las autoridades indicaron que 86,794 familias recibieron apoyo tras los daños provocados por los sismos y sus réplicas.

El impacto en infraestructura también sigue creciendo.

De acuerdo con el balance, 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron, lo que mantiene activas las evaluaciones técnicas en las zonas golpeadas.

La emergencia obligó además a habilitar 79 campamentos transitorios para atender a personas damnificadas o que no pueden regresar a sus viviendas por riesgo estructural.

El Gobierno venezolano informó la distribución de 9.585 toneladas de alimentos y 669,008 litros de agua para apoyar a las comunidades afectadas.

También fueron atendidos 23,820 pacientes en medio de la respuesta sanitaria desplegada tras los terremotos.

En las labores participan 4,088 rescatistas internacionales, junto a 29,567 efectivos desplegados y 27,482 voluntarios.

Ese esfuerzo busca acelerar la búsqueda de sobrevivientes, atender a los heridos y acompañar a las familias que perdieron sus hogares.

Los dos terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, sacudieron Venezuela la tarde del 24 de junio con apenas 39 segundos de diferencia.

Especialistas describen este fenómeno como un doblete sísmico, una secuencia poco común que amplificó el impacto en varias zonas del país.

Desde entonces, se registraron 995 réplicas, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la población.

Los sismos fueron catalogados como los más potentes ocurridos en Venezuela en 126 años, debido a su magnitud, cercanía temporal y nivel de destrucción.