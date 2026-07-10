Sismo de magnitud 3.9 sacude Caracas y la región central de Venezuela

Un sismo de magnitud 3.9 se registró este viernes en la región norte-central de Venezuela , encendiendo las alarmas en varias localidades que aún se recuperan de desastres naturales recientes.

De acuerdo con reportes locales, el movimiento telúrico tuvo su epicentro localizado a 10 kilómetros al noreste de la parroquia Naiguatá, en el estado La Guaira.

A los pocos minutos del evento, las redes sociales se inundaron de reportes de ciudadanos que aseguraron haber sentido el temblor en gran parte de la ciudad capital, Caracas, así como en otras entidades cercanas de la región central del país.

Venezuela bajo alerta tras el reciente doblete sísmico

Este nuevo temblor ocurre en un contexto de alta vulnerabilidad para la nación caribeña. Justo en la víspera de este evento, el Gobierno Venezolano elevó a casi 4 mil el número de personas fallecidas como resultado del doblete sísmico que sacudió al país el pasado 24 de junio.