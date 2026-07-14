Venezuela eleva a 4,561 los muertos por doble terremoto

La cifra de fallecidos por los dos potentes sismos que sacudieron Venezuela subió a 4,561, luego que las autoridades encontraran otros 71 cuerpos entre los escombros, informó ayer lunes Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

Balance oficial reporta 4,561 fallecidos por terremotos en Venezuela

El nuevo balance mantiene en 16,740 el número de heridos y en 17,907 las personas sin vivienda, mientras 128,324 familias recibieron atención tras la emergencia iniciada el 24 de junio.

La mayoría de las muertes ocurrió en La Guaira, estado costanero ubicado a unos 20 kilómetros al norte de Caracas y considerado la zona más golpeada por el doble terremoto.

Desde el día de los sismos, las autoridades contabilizan 1,254 réplicas.

Una de las más sentidas ocurrió el viernes por la mañana, con un movimiento de magnitud 3.9 a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, también en La Guaira.

Los terremotos principales, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia a lo largo de la cordillera de la costa norte venezolana.

El fenómeno fue catalogado como uno de los eventos sísmicos más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo.

El reporte oficial indica que 856 edificios sufrieron daños, de los cuales 190 colapsaron totalmente.

También resultaron afectadas más de 1,600 estructuras de otro tipo, entre ellas puentes, carreteras e infraestructura crítica.

Más de 20,000 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios, instalados principalmente en escuelas de Caracas, Miranda y La Guaira.

El Gobierno venezolano inició un censo para determinar cuántas viviendas se necesitan tras el desastre.

La estimación preliminar apunta a unas 25,000 viviendas, mientras las autoridades anunciaron que las primeras 200 serán entregadas esta semana.

La emergencia mantiene activas las labores de atención humanitaria, evaluación de daños y acompañamiento a familias que perdieron sus hogares o no pueden regresar por riesgo estructural.

Las autoridades continuarán actualizando el balance de víctimas y daños, mientras avanzan el censo habitacional, la entrega de viviendas y la asistencia en los refugios temporales.