Asciende a 4.333 el número de víctimas por el doble terremoto en Venezuela

Este sábado, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó que la cifra oficial de fallecidos por el doblete sísmico del pasado 24 de junio aumentó a 4.333 personas.

Para hacer frente a la contingencia y brindar refugio a los afectados, el Gobierno de Venezuela ha desplegado 94 campamentos transitorios en las zonas más críticas del país.

¿Qué es el ‘doblete sísmico’ que sacudió a Venezuela?

La tarde del 24 de junio, la nación suramericana fue escenario de un fenómeno geológico poco común y altamente destructivo. Con apenas 39 segundos de diferencia, dos potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el territorio.

Los especialistas han clasificado este evento bajo el término científico de ‘doblete sísmico’, una anomalía en la que dos terremotos de gran magnitud ocurren en un intervalo de tiempo y espacio extremadamente corto, multiplicando el potencial de destrucción.

Colapso de infraestructura y respuesta internacional

El doble terremoto y sus constantes réplicas provocaron el colapso masivo de edificaciones residenciales, además de severos daños en la infraestructura crítica del país, afectando servicios públicos esenciales y vías de comunicación terrestres.