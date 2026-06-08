Parque Las Piedrecitas será sede del Festival «Nicaragua, Verde y Creativa»

Con la participación de emprendedores, avocados a la reutilización de materiales reciclables, el 13 de junio se realizará en el Parque Las Piedrecitas, el Festival Nacional “Nicaragua, Verde y Creativa”, organizado por el Ministerio de la Promoción del Emprendimiento.

Parque Las Piedrecitas alberga ya Festival Verde

Javier Gutiérrez, ministro del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), dijo que durante el festival se exhibirán iniciativas que generan recursos económicos, y a la vez, protegen a la Madre Tierra.

Frania Peralta, en representación del Ministerio para la Promoción de Emprendimientos, expresó que desde el cuido de la naturaleza, los negocios sostenibles, que reciclan plástico, llantas, cartón, papel, le dan una segunda oportunidad estos recursos desde la creatividad.

Y desde el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, se conocerán las técnicas para el desarrollo de abono orgánico, y las tecnologías que promueven innovación, y que favorecen el empleo.

