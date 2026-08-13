Nicaragua abre pabellón en Wuhan para impulsar exportaciones y turismo

Con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación y dinamizar el intercambio bilateral, la Embajada de Nicaragua en la República Popular China inauguró oficialmente este miércoles 12 de agosto de 2026 un Pabellón Nacional de Promoción Comercial, Turística y Cultural en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en la zona central del país asiático.

Nicaragua inaugura pabellón nacional de promoción comercial, turística y cultural en Wuhan, China

La nueva plataforma permanente se constituye como un espacio clave para diversificar los destinos de exportación de los productos nicaragüenses, así como para atraer inversiones y promover oportunidades de negocios en sectores estratégicos de la economía nacional.

La ceremonia de lanzamiento contó con la asistencia de autoridades del gobierno local, empresarios chinos, miembros de la comunidad nicaragüense y medios de comunicación internacionales.

En este espacio se expondrán productos de alta calidad reconocidos mundialmente, entre los que destacan el café, la carne bovina, mariscos, azúcar, tabaco, puros y ron.

Durante la actividad, la Misión Diplomática de Nicaragua transmitió los saludos de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, enfatizando que la apertura del pabellón funcionará como un puente fraterno para acercar aún más a ambos pueblos.

La iniciativa se desarrolla en el marco del quinto aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Nicaragua y forma parte de la estrategia gubernamental de promoción comercial.



