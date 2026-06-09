Ópera Tradicional de Taizhou hará varias presentaciones en Nicaragua

Los artistas del canto lírico llegado de la República Popular China, se presentarán en la Casa de los Tres Mundos, mañana miércoles 10 de junio, y el jueves 11, en el Teatro Nacional Rubén Darío.

Ópera china en Casa de los Tres Mundos y Rubén Darío

La Copresidenta Compañera Rosario Murillo, también destacó que la delegación de la Ópera Tradicional de Taizhou, “hermanados en el arte, en la cultura y en las luchas por el derecho al bienestar de nuestros pueblos”, son siempre bien recibidos.

Los miembros de la Ópera Tradicional de Taizhou, llegaron la noche del lunes, y esta visita permite que las familias nicaragüenses conozcan y disfruten de la ópera y la música tradicional china, lo que contribuye al fortalecimiento de la hermandad entre los pueblos.

