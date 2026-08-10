Nicaragua visita Belén y denuncia escalada de agresiones en Palestina

Una delegación diplomática del Gobierno de Nicaragua, encabezada por el embajador Gadiel Arce Mairena, participó este lunes en una gira de campo por la Gobernación de Belén, junto al Cuerpo Diplomático acreditado ante el Estado de Palestina y altas autoridades locales, para constatar in situ la escalada de agresiones e intentos de anexión de tierras por parte de la ocupación israelí y colonos en la zona.

La comitiva estuvo integrada por el Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores palestino, Dr. Omar Awadallah; el Ministro de Turismo y Antigüedades, Hani Al-Haye; y el Gobernador de Belén, Mohammad Taha, junto a líderes comunitarios y representantes de la sociedad civil.

Durante el recorrido, los diplomáticos visitaron el Palacio de Convenciones, la histórica zona de las Piscinas de Salomón —donde se denunciaron acciones destinadas a alterar el patrimonio arqueológico e histórico palestino—, así como los sectores de Aish Garab e Hindaza, puntos afectados por el avance de asentamientos y restricciones impuestas a las familias locales.

Durante la jornada, el embajador Arce Mairena transmitió el mensaje de solidaridad del pueblo y Gobierno de Nicaragua, encabezado por el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, reiterando el firme respaldo al respeto del Derecho Internacional, el cese inmediato de las agresiones y la consecución de la plena independencia y soberanía del Estado de Palestina.

