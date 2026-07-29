Festival Patria Bendita 2026 premiará a cocineros en todo Nicaragua

Con el objetivo de promover, preservar y rescatar las tradiciones culinarias de Nicaragua, fue presentada oficialmente la séptima edición del Festival Gastronómico Patria Bendita 2026, iniciativa que reunirá a emprendedores, instituciones y protagonistas de los 153 municipios del país.

Lanzan VII Edición del Festival Gastronómico Patria Bendita

Anasha Campbell, Codirectora del INTUR, destacó que la gastronomía nacional representa historia, identidad, cultura y tradición, e invitó a las familias, emprendedores y aficionados de la cocina a participar en las distintas etapas del festival.

Además, detalló que el Festival Gastronómico, premiará el talento culinario nicaragüense. El primer lugar recibirá 30 mil córdobas, el segundo 20 mil, y el tercer lugar 10 mil córdobas.

El lanzamiento se realizó en el Centro de Hotelería y Turismo Nelly Flor de Pino del INATEC, en Managua, donde se anunció que el festival contará con expoferias, artesanías y actividades culturales.

El festival contempla etapas departamentales, y tendrá su evento nacional, el sábado 5 de septiembre en Ocotal, Nueva Segovia, donde se evaluará el sabor, color, textura y presentación de sus platillos.

Si quieres participar en el VII Festival Gastronómico Patria Bendita 2026, las inscripciones están disponibles en las delegaciones del INTUR, alcaldías municipales y el Ministerio para la Promoción de Emprendimientos.

