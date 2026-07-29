Festival Patria Bendita 2026 premiará a cocineros en todo Nicaragua

Por Arlen Hernandez
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Con el objetivo de promover, preservar y rescatar las tradiciones culinarias de Nicaragua, fue presentada oficialmente la séptima edición del Festival Gastronómico Patria Bendita 2026, iniciativa que reunirá a emprendedores, instituciones y protagonistas de los 153 municipios del país.

Lanzan VII Edición del Festival Gastronómico Patria Bendita
Lanzan VII Edición del Festival Gastronómico Patria Bendita

Anasha Campbell, Codirectora del INTUR, destacó que la gastronomía nacional representa historia, identidad, cultura y tradición, e invitó a las familias, emprendedores y aficionados de la cocina a participar en las distintas etapas del festival.

Además, detalló que el Festival Gastronómico, premiará el talento culinario nicaragüense. El primer lugar recibirá 30 mil córdobas, el segundo 20 mil, y el tercer lugar 10 mil córdobas.

El lanzamiento se realizó en el Centro de Hotelería y Turismo Nelly Flor de Pino del INATEC, en Managua, donde se anunció que el festival contará con expoferias, artesanías y actividades culturales.
El festival contempla etapas departamentales, y tendrá su evento nacional, el sábado 5 de septiembre en Ocotal, Nueva Segovia, donde se evaluará el sabor, color, textura y presentación de sus platillos.

Si quieres participar en el VII Festival Gastronómico Patria Bendita 2026, las inscripciones están disponibles en las delegaciones del INTUR, alcaldías municipales y el Ministerio para la Promoción de Emprendimientos.