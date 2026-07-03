Nicaragua se reúne con varias naciones en congreso financiero en Rusia

La delegación oficial de Nicaragua que participa en el Congreso Financiero Internacional en San Petersburgo, Rusia, sostuvo este viernes una intensa jornada de trabajo que incluyó reuniones bilaterales de alto nivel y la asistencia a paneles de discusión especializada.

Congreso Financiero de Rusia

La representación de nuestro país está integrada por los compañeros Ovidio Reyes, Presidente del Banco Central de Nicaragua; Dr. Luis Ángel Montenegro, Superintendente de Bancos; Alba Azucena Torres, Embajadora en Rusia; y Laureano Ortega Murillo, Representante Especial para los Asuntos con Rusia y Asesor Presidencial.

En el ámbito bilateral, las autoridades nicaragüenses sostuvieron un encuentro fraterno con el compañero Vicegobernador del Banco Central de Irán, con el propósito de avanzar de forma estratégica en la cooperación económica y comercial entre ambas naciones.

Asimismo, se realizaron intercambios diplomáticos y técnicos con los Gobernadores de los Bancos Centrales de Palestina y Osetia del Sur.

De igual manera, los delegados del Gobierno de Nicaragua asistieron a ponencias y paneles especializados en donde se abordaron temáticas de vanguardia global como la Economía Global, Pagos sin Barreras, Inteligencia Artificial y la gestión de Riesgos Bancarios.

Este evento de trascendencia global ha reunido en la Federación de Rusia a delegaciones oficiales de 18 países y ha contado con la participación masiva de más de 11,000 líderes y especialistas del mercado financiero.