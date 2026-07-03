Nicaragua busca inversiones tecnológicas en foro de Beijing

Este viernes, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de su Embajada en la República Popular China, participó en el Foro Global de Cooperación en Economía Digital 2026, celebrado en la ciudad de Beijing.

Nicaragua promueve su potencial tecnológico en Foro Global de Economía Digital en Beijing

Este prestigioso evento se desarrolla en el marco de la Conferencia Mundial de Economía Digital 2026, consolidándose como uno de los principales espacios globales de diálogo para promover la cooperación económica internacional entre gobiernos, empresas y el sector tecnológico.

El importante foro contó con una amplia convocatoria que incluyó a representantes del Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información de China, autoridades del Gobierno Municipal de Beijing, diplomáticos acreditados, académicos, empresarios del sector tecnológico y medios de comunicación.

Durante su intervención, el compañero Ramiro Cruz, Embajador de Nicaragua en China, transmitió los saludos fraternos de los Co-Presidentes de Nicaragua, el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo.

El diplomático aprovechó el espacio para destacar los extraordinarios avances alcanzados en cinco años de relaciones bilaterales, resaltando hitos clave como el establecimiento de la Asociación Estratégica en 2023, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) en enero de 2024, y la aprobación de la Ley de Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta en 2025.

Asimismo, el embajador Cruz presentó la visión de desarrollo nacional que impulsa el Gobierno de Nicaragua y manifestó el firme interés del país en ampliar la cooperación con China en áreas estratégicas como telecomunicaciones, gobierno digital, educación digital, ciberseguridad, innovación y agricultura digital, todas ellas tecnologías orientadas a mejorar directamente la calidad de vida del pueblo nicaragüense.

Finalmente, el representante nicaragüense invitó formalmente a las empresas del país asiático a invertir y ver a Nicaragua como un socio confiable y una plataforma logística estratégica, con una ubicación privilegiada, una economía estable y un sistema político que garantiza la estabilidad y el desarrollo para acceder con éxito a los mercados de Centroamérica y el resto del continente americano.