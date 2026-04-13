Nicaragua y Sudáfrica estrechan lazos con enfoque en desarrollo legislativo y cooperación

La tarde de este lunes, una delegación especial del Parlamento Legislativo de la Provincia de Gauteng, Sudáfrica, encabezada por su presidenta la Señora Morakane Mosupyoe, sostuvo un encuentro con representantes de la Cancillería de Nicaragua, liderados por el co-canciller Denis Moncada, con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambos pueblos.

Durante el encuentro, el Compañero Moncada expresó su satisfacción por recibir a la delegación sudafricana, destacando las luchas históricas compartidas, especialmente contra el apartheid, y subrayando la importancia de mantener la paz, la estabilidad y la seguridad. Asimismo, reiteró la admiración de Nicaragua por la lucha del pueblo sudafricano y el legado de Nelson Mandela.

También transmitió el saludo fraterno de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, reafirmando el compromiso del país con la solidaridad internacional.

Por su parte, la Señora Morakane agradeció el recibimiento y resaltó que la visita representa una muestra concreta de amistad, además de un paso importante para fortalecer las relaciones bilaterales, incluyendo la cooperación institucional, el comercio y el intercambio cultural.

La presidenta del Parlamento de Gauteng señaló que esta visita da continuidad a compromisos previos establecidos durante la visita del diputado-ministro Alvin Botes, con el objetivo de avanzar hacia una cooperación más práctica. En ese sentido, destacó la importancia de concretar un memorándum de entendimiento entre ambas instituciones legislativas para fortalecer áreas como la diplomacia parlamentaria y el desarrollo legislativo.

Explicó que la relación entre Sudáfrica y Nicaragua trasciende lo diplomático, ya que se basa en una historia compartida de lucha por la justicia, la soberanía y la dignidad.

Finalmente, añadió que esta cooperación busca generar beneficios tangibles para ambos pueblos y consolidar una relación duradera entre sus instituciones y ciudadanos.