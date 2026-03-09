Hospital Bertha Calderón realiza exitosas cirugías fetales intrauterinas a gemelos

El Programa de Medicina y Cirugía Fetal de Nicaragua alcanzó un nuevo logro al realizar con éxito las intervenciones número 310 y 311, brindando una oportunidad de vida a dos hermanitos que aún se encuentran en el vientre materno.

Hito en cirugía fetal en Nicaragua

Las cirugías fueron ejecutadas por un equipo de especialistas de alta calificación en el Hospital Escuela Bertha Calderón Roque.

Durante el seguimiento prenatal, los médicos detectaron tres condiciones críticas que ponían en alto riesgo la vida de los bebés.

Entre los diagnósticos se encontraba el síndrome de transfusión feto-feto, una complicación de embarazos gemelares donde uno de los bebés recibe más flujo sanguíneo que el otro, y la restricción selectiva del crecimiento, que impide que uno de los fetos reciba los nutrientes necesarios para su desarrollo normal.

Asimismo, se intervino un caso de hidrotórax fetal, condición caracterizada por la acumulación de líquido en el pecho del bebé, lo cual dificulta el crecimiento pulmonar. Estas complejas operaciones permiten corregir la circulación sanguínea y liberar espacio para los pulmones, logrando prolongar el embarazo y asegurar que los neonatos nazcan en mejores condiciones de salud.

El equipo especializado informó que ambas cirugías se desarrollaron sin complicaciones. Estas intervenciones forman parte de un esfuerzo sostenido desde el año 2021, periodo en el cual el programa ha superado las 300 operaciones exitosas, consolidando a Nicaragua como referente regional en salud materno-fetal.

Actualmente, este programa del Sistema Público de Salud se destaca por ser el único servicio de cirugía fetal gratuito en toda Latinoamérica, garantizando acceso a medicina de primer mundo para las familias nicaragüenses bajo un modelo de restitución de derechos a la vida.

