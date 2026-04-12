Carazo cierra ciclo cafetalero 2025–2026 con producción de 17 mil quintales

Las autoridades locales, la jefatura del IV Comando Militar Regional y productores cafetaleros celebraron este sábado el acto oficial de clausura del ciclo productivo 2025–2026 en Carazo. Durante este ciclo, se logró cosechar 17 mil quintales de café.

El productor Juan José Narváez, calificó el periodo como “completamente exitoso”, destacando no solo el volumen alcanzado, sino la excelente calidad del grano producido, lo cual posiciona favorablemente al sector en el mercado.

Por su parte, el Coronel Henry Calero Ramírez, Jefe de la Cuarta Región Militar, valoró el despliegue de seguridad que inició en octubre de 2025 y concluyó a finales de marzo de 2026.

El plan garantizó estabilidad en las zonas de recolección de los departamentos de Carazo, Masaya y Granada.

La presencia de tropas permitió una disminución drástica en la operatividad de la delincuencia.

Mientras tanto, Sergio Mojica, secretario político departamental en Carazo, agradeció al Gobierno y al Ejército por la labor desempeñada. Destacó que el café es un motor que dinamiza la economía nacional y que el acompañamiento militar es fundamental para que el proceso de producción se desarrolle en paz.

Los productores reiteraron su disposición de seguir trabajando de la mano con las autoridades para continuar impulsando el desarrollo económico y productivo del país en los próximos ciclos.