Hospital Vélez Paiz realiza cirugías cardíacas de alta complejidad

Especialistas nicaragüenses del Hospital Occidental Fernando Vélez Paiz llevaron a cabo con éxito dos cirugías cardíacas de alta complejidad, beneficiando a pacientes procedentes de los departamentos de León y Estelí.

Éxito en cirugías cardíacas innovadoras en el Hospital Vélez Paiz

Estas intervenciones representan un avance significativo en la capacidad de respuesta del sistema de salud pública ante patologías cardiovasculares severas.

Las operaciones se realizaron mediante una técnica de vanguardia mínimamente invasiva conocida como Implante Valvular Aórtico (TAVI).

Este procedimiento permite sustituir la válvula dañada sin necesidad de una cirugía a corazón abierto tradicional, lo que reduce los riesgos quirúrgicos, acelera la recuperación del paciente y mejora de forma inmediata su circulación sanguínea y calidad de vida.

Este logro médico es parte del compromiso del Gobierno de Nicaragua por modernizar la red hospitalaria nacional y garantizar el acceso a procedimientos de alta tecnología de manera gratuita.

Con la implementación de estas cirugías especializadas, se continúa fortaleciendo la atención médica gratuita y de calidad para proteger la vida de las familias nicaragüenses en todo el territorio.

