Autoridades de salud registran aumento de enfermedades epidemiológicas en Nicaragua

Durante la semana que culminó el pasado 11 de abril, el Ministerio de Salud nicaragüense registró un incremento de diversas enfermedades.

En el ámbito de las afecciones respiratorias, la neumonía mostró el aumento más significativo con un 71% más de pacientes en comparación con la semana anterior, alcanzando un total de 1,388 personas diagnosticadas.

En cuanto a las enfermedades transmitidas por vectores, se reportó un alza del 29% en los casos de dengue, sumando 62 nuevos diagnósticos.

De igual manera, la malaria experimentó un aumento del 30%, registrándose 56 casos positivos en el mismo período, lo que mantiene en alerta las jornadas de fumigación y abatización en los barrios y comunidades.

El reporte también destaca un repunte en los casos de influenza, que pasaron de 11 a 25 personas enfermas en tan solo siete días.

Por su parte, la leptospirosis se mantuvo con una incidencia baja, diagnosticándose únicamente cuatro casos durante la semana evaluada.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias instan a las familias a mantener la limpieza en los hogares para evitar criaderos de zancudos y a buscar atención médica inmediata ante síntomas como fiebre, dolor muscular o dificultades respiratorias, evitando en todo momento la automedicación.

