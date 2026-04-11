Exitosa cirugía fetal en Hospital Bertha Calderón salva a bebé con tumor pulmonar

Una cirugía fetal realizada en el Hospital Bertha Calderón Roque permitió salvar la vida de un bebé en gestación con una condición pulmonar compleja.

El procedimiento se realizó el 16 de febrero del 2026 a un feto que presentaba un tumor pulmonar alimentado por un vaso sanguíneo anómalo, lo que ponía en riesgo su desarrollo. El equipo médico logró intervenir mediante la ablación del vaso, cortando el flujo y permitiendo la reducción progresiva de la masa.

Según el Ministerio de Salud, la evolución ha sido favorable, con resultados positivos evidenciados en los controles realizados hasta abril.

Este caso fue incluido en un documento de la International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, posicionando a Nicaragua como referente en medicina materno-fetal a nivel internacional.