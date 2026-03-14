Elaboran delicioso quesillo de 3 mil metros en XIV Festival del Quesillo en Santo Tomás, Chontales

Con entusiasmo, tradición y mucho sabor, más de cien mujeres emprendedoras, entre quesilleras y tortilleras, elaboraron el quesillo más largo y sabroso de Nicaragua, una impresionante preparación que alcanzó 3 kilómetros de longitud.

La actividad se realizó en el marco de la décimo cuarta edición del Festival del Quesillo Más Grande del país, que tuvo lugar en la Cancha Multiusos de la ciudad de Santo Tomás, en Chontales, donde este sábado cientos de familias se reunieron para disfrutar de este emblemático platillo de la gastronomía nicaragüense.

“Estoy muy contenta de participar en el festival y compartir este platillo típico de nosotros en Santo Tomás con todos los nicaragüenses”, expresó Alba Hernández López, quien cuenta con casi 50 años de experiencia en la elaboración y venta de quesillos.

Para preparar este gigantesco quesillos se utilizaron 1,200 galones de leche, 300 libras de crema, cientos de libras de cebolla y alrededor de 12 mil tortillas, ingredientes que permitieron lograr la consistencia y el volumen necesario para esta singular muestra culinaria.

El alcalde de Santo Tomás, Froylán Barrera, destacó que este festival se ha convertido en una tradición que cada año reúne a más familias para celebrar uno de los platillos más representativos del país.

“Es una comida rápida, pero saludable. En cada lugar de nuestra Nicaragua hay quesilleras que conservan esta tradición de nuestro pueblo”, señaló el edil.

Elaboración del quesillo

El proceso para preparar el quesillo inicia con la transformación de la leche en cuajada. Primero se calienta la leche, preferiblemente cruda para mantener el estilo artesanal, y se deja reposar entre 20 y 40 minutos hasta que adquiere una consistencia gelatinosa.

Posteriormente, el queso se mezcla con un molinillo hasta lograr una textura elástica.

“Mientras todavía está caliente el queso, se estira sobre una tabla para darle forma circular o de tira”, explicó Hernández López.

Al momento de servirlo, el quesillo se acompaña con tortilla, cebolla picada, una pizca de sal y el tradicional chorrito de crema, ingredientes que completan este platillo que forma parte del orgullo y la identidad culinaria de Nicaragua.