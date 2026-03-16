Boa rescatada por los bomberos es liberada en Refugio de Vida Silvestre Chacocente en Carazo

La tarde de este lunes, una boa imperator fue rescatada en una vivienda del barrio Los Mameyes, en el municipio de Jinotepe, del departamento de Carazo, luego de la alerta dada por los habitantes.

Los Bomberos Unidos llegaron al lugar, realizaron la valoración del reptil y confirmaron que se encontraba en buen estado físico.

Posteriormente, el ejemplar fue liberado en el Sendero Cola Chata, dentro del Refugio de Vida Silvestre Río Escalante Chacocente, en el municipio de Santa Teresa, Carazo.