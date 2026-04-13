Gobierno de Nicaragua lanza Certamen Nacional Artesanías de Nuestros Pueblos 2026

El Gobierno Sandinista, a través de la Comisión Nacional de Economía Creativa de la Presidencia, reafirmó su compromiso con las familias artesanas al presentar la segunda edición del Certamen Nacional “Artesanías de Nuestros Pueblos”.

Este concurso, que cuenta con el valioso respaldo de la República Popular China, se consolida como una plataforma estratégica para reconocer el talento local y promover los productos artesanales como motores de la economía y guardianes de nuestra memoria ancestral.

El lanzamiento oficial del certamen tendrá lugar el próximo 17 de abril en la Ciudad Creativa de Masaya, coincidiendo con las celebraciones de «Abril Creativo».

El objetivo principal de esta iniciativa es incentivar al sector a nivel nacional mediante la premiación de piezas de alta calidad técnica que posean una fuerte identidad cultural.

Los artesanos nicaragüenses mayores de 18 años podrán participar con obras elaboradas en diversos materiales, incluyendo cerámica, cuero, madera, textiles y elementos reciclados con valor agregado.

El proceso de selección se desarrollará en tres etapas fundamentales que involucran a todo el territorio nacional.

La convocatoria permanecerá abierta desde su lanzamiento hasta el 1 de junio, periodo en el cual los interesados deberán inscribirse de forma presencial y presentar sus piezas en la alcaldía municipal de su domicilio.

Posteriormente, entre el 1 y el 12 de junio, se realizarán las evaluaciones municipales y departamentales para elegir a los mejores representantes que pasarán a la gran final nacional.

La fase nacional culminará con una evaluación exhaustiva por parte de un jurado experto entre el 15 y el 18 de junio.

Los especialistas evaluarán cuatro criterios fundamentales: identidad cultural y originalidad, calidad técnica en el dominio del material, diseño funcional y atractivo visual, y la sostenibilidad en el uso de materias primas.

Este proceso garantiza que las piezas seleccionadas no solo sean bellas, sino también representativas del desarrollo responsable y creativo de cada departamento del país.

La gran ceremonia de premiación se llevará a cabo el 20 de junio de 2026 en el Centro Cultural Tino López Guerra de Managua, en saludo al Día del Padre y al natalicio del Comandante Carlos Fonseca Amador.

El evento contará con una exposición masiva donde 18 delegaciones departamentales y regionales mostrarán sus mejores productos en una feria organizada por la Procuraduría para las Municipalidades, brindando un espacio de reconocimiento y visibilidad a los artesanos finalistas de todo el país.

Para los galardonados, el certamen contempla importantes incentivos económicos y reconocimientos oficiales otorgados por la Secretaría de Economía Creativa en coordinación con la Embajada de China.

Se entregarán cinco primeros premios de C$ 36,600.00 cada uno y cinco menciones especiales de C$ 18,300.00, además de diplomas de excelencia.

Estas obras galardonadas quedarán bajo el resguardo de la Secretaría de Economía Creativa como parte del patrimonio artístico y cultural impulsado por el modelo de «Pueblo Presidente».