Nicaragua y Rusia fortalecen relaciones estratégicas con visita de delegación militar de alto nivel

El Ejército de Nicaragua recibió una delegación militar de la Federación de Rusia, encabezada por el Mayor General Alexey Orekhov, jefe de la Dirección Principal de Cooperación Militar Internacional del Ministerio de Defensa de Rusia.

Nicaragua y Rusia refuerzan su cooperación militar

La visita se desarrolló del 16 al 20 de noviembre de 2025, con el objetivo de fortalecer las relaciones militares internacionales entre ambas naciones.

La delegación rusa fue recibida por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, acompañado por el Coronel General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz (Jefe del Estado Mayor General) y el Coronel General Marvin Elías Corrales Rodríguez (Inspector General).

La delegación rusa también incluyó oficiales generales y superiores, así como representantes del Ministerio de Hacienda de Rusia.

El General Avilés Castillo transmitió el saludo de la Presidencia de la República y Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, Co-Presidentes Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana.

Durante la visita, ambas instituciones militares reafirmaron su voluntad y disposición para continuar consolidando las relaciones de carácter estratégico entre Nicaragua y la Federación de Rusia.

Las sesiones de trabajo abordaron relevantes aspectos sobre las relaciones de cooperación militar en materia de defensa y seguridad, los avances logrados en intercambios militares y mecanismos de comunicación y áreas de cooperación militar mutua.

El encuentro busca continuar consolidando los ya fortalecidos lazos de amistad y cooperación militar entre ambas naciones.

