MINSA realizará jornadas de salud y cirugías infantiles en honor al Comandante Julio Buitrago

El Ministerio de Salud (MINSA) desarrollará este miércoles 15 de julio una serie de jornadas médicas especiales para conmemorar el 57 aniversario del tránsito a la inmortalidad del Comandante Julio Buitrago Urroz, el «Padre de la Resistencia Urbana».

Como primer punto de la jornada, se realizarán 40 cirugías oftalmológicas gratuitas en el Centro Nacional de Oftalmología (CENAO) en Managua.

Las intervenciones quirúrgicas corregirán problemas de estrabismo en niños y niñas procedentes de Kukra Hill, Nagarote, Malpaisillo, Granada, Ciudad Darío, Ciudad Sandino y la capital.

De manera simultánea, se llevará a cabo una Feria de Salud en el Distrito II de Managua, específicamente del Ministerio del Trabajo (MITRAB) media cuadra al oeste.

En este espacio se proyecta atender a 500 pobladores del barrio Julio Buitrago en especialidades como ginecología, pediatría, urología, medicina interna, realización de ultrasonidos y aplicación de vacunas.

Finalmente, el Centro de Salud Roger Osorio, ubicado en el Distrito VI, será la sede de un Festival de Salud Infantil.

Durante esta actividad, los médicos brindarán valoraciones especializadas a 300 infantes en las áreas de cardiología pediátrica, ortopedia, nutrición, psicología y exámenes de laboratorio.