Canciller de Myanmar felicita a Nicaragua por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista

El ministro de Asuntos Exteriores de la República de la Unión de Myanmar, Tin Maung Swe, transmitió sus más sentidas y calurosas felicitaciones a los Co-Ministros de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker y Denis Rolando Moncada Colindres, con motivo del 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Sandinista.

Tin Maung Swe, canciller de Myanmar

En su mensaje, expresó el interés de continuar fortaleciendo las relaciones cordiales entre ambos países y profundizar la cooperación entre sus respectivas cancillerías.

Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión

República de la Unión de Myanmar

8 de julio de 2026

Me complace enormemente transmitir a Sus Excelencias mis más sentidas y calurosas felicitaciones con motivo de conmemorar el hito histórico del 47º Aniversario del Triunfo de la Revolución Sandinista de la República de Nicaragua, el 19 de julio de 2026.

Espero con interés trabajar estrechamente con Sus Excelencias para fortalecer y consolidar aún más las cordiales relaciones existentes entre nuestros dos países, así como para profundizar la cooperación entre nuestros respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores en los años venideros.

Aprovechando esta oportunidad, deseo expresar mis mejores deseos para la buena salud, la felicidad y el continuo éxito de Sus Excelencias en sus futuros proyectos.

Excelencias, acepten las muestras de mi más alta consideración.

Tin Maung Swe

S.E. Sr. Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker

S.E. Sr. Denis Rolando Moncada Colindres

Co-Ministros de Relaciones Exteriores

de la República de Nicaragua

Managua