Comunicadores Sandinistas y de Pueblos Hermanos reafirman el compromiso con la Verdad Verdadera



El 17 de julio, en el marco del Día de la Alegría y a pocas horas de conmemorarse el 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista, se llevó a cabo el encuentro de intercambio de aprendizajes «Lucha Permanente en Defensa de la Verdad», en el auditorio Neysi Ríos de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, en Managua.

Entre los comunicadores de Pueblos Hermanos participaron Iván Fedichev y Tatiana Vasileva de RT en Español; Victor Ternosvsky e Iván Martynovich de la Agencia de Noticias Sputnik; Denis Luakianov, Lizabeta Tertel e Iván Martynovich de la Compañía de Radio y TV de Belarús; el comunicador Ben Norton; los periodistas venezolanos Abraham Istillarte y Elder Núñez; y Artem Kozhevnikov del diario ruso Rossiyskaya Gaceta.

Asimismo, la compañera Yin Xiantong, subdirectora de CMG América Latina, participó de forma virtual enviando un saludo en video en representación del Grupo de Medios de China.

El importante encuentro fue presidido por el Compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, coordinador de los Medios del Poder Ciudadano; Dania Teresa Hernández, rectora de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro; Camilo Rodríguez, representante de Redes Sociales y Plataformas Digitales; Erving Vega de Canal 8; y Hanit Quiroz de la Red de Jóvenes Comunicadores.

Durante su intervención, el Compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo agradeció a las autoridades universitarias por el respaldo logístico y transmitió un saludo fraterno y revolucionario de parte de los Copresidentes de Nicaragua el Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo.

«Hermanos y hermanas Comunicadores Sandinistas, Comunicadores Patrióticos presentes en este encuentro. Hermanos y hermanas que desarrollan esa labor comunicacional, desde los distintos espacios y formatos de trabajo desde los Medios Sandinistas, desde las plataformas digitales, desde las redes sociales, desde las Unidades de Victorias, desde Juventud Sandinista 19 de Julio (JS19J), desde las instituciones del Buen Gobierno y las Alcaldías del Pueblo».

Por su parte, Iván Fedichev de RT en Español destacó que en una época saturada de manipulaciones informativas es un honor dialogar con colegas que defienden la soberanía y el derecho de los pueblos a contar su propia historia. Finalmente, Victor Ternosvsky e Iván Martynovich de la Agencia de Noticias Sputnik expresaron su gratitud por el recibimiento en vísperas del aniversario revolucionario y reiteraron su disposición de aportar la experiencia de sus agencias en la defensa de la verdad verdadera.