Nicaragua participa como invitada en foro juvenil empresarial en México

El Gobierno de Nicaragua participó este miércoles 5 en el «Parlamento Juvenil Empresarial», un encuentro internacional desarrollado en el Salón Legisladores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México.

Nicaragua asiste como invitada en Parlamento Juvenil Empresarial en México

En el foro se destacó la presencia de Nicaragua como país invitado, permitiendo que jóvenes líderes, empresarios, emprendedores, académicos y representantes de los sectores público y privado intercambiaran experiencias orientadas a fortalecer la cooperación para el desarrollo económico y social en la región.

Durante la sesión, el diputado federal Jorge Luis Hernández Pérez resaltó el rol determinante de la juventud en la consolidación de los lazos de amistad entre los pueblos, así como su aporte en ámbitos como la economía creativa, la educación, la ciencia y la tecnología.

Por su parte, el embajador de Nicaragua en México, Juan Carlos Gutiérrez Madrigal, transmitió los saludos fraternos del pueblo y gobierno nicaragüense, agradeciendo la invitación formulada por las autoridades mexicanas.



