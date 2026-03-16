Nicaragua: sensación térmica alcanzará los 40 grados esta semana

El ingeniero Manuel Prado, del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), informó que las temperaturas podrían llegar hasta los 39 grados en el sector de occidente y entre 34 o 37 grados en el resto del Pacífico durante esta semana.

Calor extremo: sensación térmica alcanzará los 40 grados

Los sistemas de altas presiones serán el factor dominante del clima, lo típico de marzo, uno de los meses más calurosos del año.

«Vamos a sentir bastante bochorno esta semana», expresó Prado, quien advirtió sobre tardes bastante cálidas con poca nubosidad y una sensación térmica que podría llegar hasta los 40 grados.

Disminución del viento aumentará bochorno

Las velocidades del viento serán de débiles a moderadas, una disminución típica de este mes. A medida que nos acerquemos a abril, las velocidades del viento serán aún más bajas, lo que provocará una sensación térmica más importante en todo el territorio nacional.

En términos de oleaje, se esperan olas de hasta 2.2 metros en ambos litorales. El especialista recomendó precaución a las embarcaciones pequeñas y menores, especialmente en el litoral sur, en las costas de la Costa Caribe Sur y el istmo de Rivas.

Posibles chubascos

El ingeniero Prado señaló que existen probabilidades de lluvias aisladas para esta semana, principalmente en Occidente y la región norte. «Son lluvias que duran muy corto tiempo, es decir, son 10, 20 milímetros que caen en 30 minutos. Estos son unos chubascos que se podrían generar», explicó.

Estos chubascos son normales y se podrían presentar inclusive en Semana Santa debido al exceso de calor que provoca un ascenso repentino de corrientes de aire.

«Son lluvias bastante importantes que son muy fuertes y de muy corta duración», aclaró el especialista. No necesariamente ocurrirán toda la semana, sino que serán en días aislados y lugares específicos del país, particularmente en las zonas de Occidente y la región norte donde el calor será más intenso durante las tardes de esta última semana de marzo.