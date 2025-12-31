Nicaragua recuerda a Roberto Clemente, Héroe de la Solidaridad

En el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores, más de 35 ligas deportivas de diferentes disciplinas, integradas por las niñas y los niños de diferentes edades, enaltecieron la vida y la solidaridad del pelotero puertorriqueño Roberto Clemente.

Homenaje a Roberto Clemente en el Parque Luis Alfonso

Hoy se conmemoran los 53 años, del paso a otro plano de vida, del grandes ligas Roberto Clemente, quien murió al caer un avión que traía ayuda al pueblo nicaragüense, en 1972, tras un potente terremoto, y quería asegurarse que la ayuda de verdad llegara a los que habían perdido todo.

El compañero Enrique Armas, vicealcalde de Managua, expresó que Nicaragua, tiene presente a Roberto Clemente, como deportista, esposo, hijo, y solidario con nuestro país.

Destacó que en nuestra Sagrada Geografía, varios estadios, campos, clínicas y academias deportivas, llevan el nombre de Roberto Clemente, para honrar su legado.

Queda en la memoria, la hazaña del ganador del Guante de Oro, con el récord de 3 mil hits conectados, un jugador de Juegos de Estrellas, y del ser humano excepcional.

Además de los niños atletas, estuvieron presentes Junto a las autoridades de la Federación Nicaragüense de Béisbol Aficionado (FENIBA), el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), el Movimiento Deportivo “Alexis Arguello”, y el puertorriqueño George Santiago, promotor del legado de Clemente y miembro de la comisión del equipo especial del Clásico Mundial de Béisbol Nicaragua 2026.