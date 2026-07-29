487 docentes se gradúan en INATEC tras año y medio de formación
El Tecnológico Nacional (INATEC) celebró la graduación de 487 nuevos Técnicos Especialistas en Formación Docente, tras completar un proceso de capacitación de un año y medio enfocado en fortalecer las competencias metodológicas, investigativas y en valores del magisterio nacional.
El subdirector general del INATEC, compañero Walter Sáenz Rivas, destacó el alcance territorial del programa, señalando que “una parte de los graduados las tenemos acá presentes y otros están en las once sedes que tiene este centro de formación a nivel nacional.
“La idea es que avancemos en todo el país, desde el Pacífico, centro, norte y el Caribe», dijo Sáenz, quien precisó que hasta la fecha la institución ha atendido a aproximadamente 20 mil maestros.
Por su parte, William Campos Ruiz, director del Centro Tecnológico Hugo Chávez Frías, enfatizó que esta capacitación responde a las políticas educativas del país al «fortalecer esas capacidades para que nuestros docentes se actualicen y den esa educación de calidad».
Entre los graduados se encuentra Miriam Góngora, servidora de la Dirección de Migración y Extranjería, quien resaltó el impacto profesional de este logro.
«Este curso técnico es de gran importancia porque nos permite abrirnos paso en el área de la educación; ahora me siento más profesional con este técnico y puedo ejercer como docente a nivel nacional e implementar nuevas técnicas», dijo la graduada.