487 docentes se gradúan en INATEC tras año y medio de formación

El Tecnológico Nacional (INATEC) celebró la graduación de 487 nuevos Técnicos Especialistas en Formación Docente, tras completar un proceso de capacitación de un año y medio enfocado en fortalecer las competencias metodológicas, investigativas y en valores del magisterio nacional.

INATEC gradúa a 487 protagonistas como Técnicos Especialistas en Formación Docente

El subdirector general del INATEC, compañero Walter Sáenz Rivas, destacó el alcance territorial del programa, señalando que “una parte de los graduados las tenemos acá presentes y otros están en las once sedes que tiene este centro de formación a nivel nacional.

“La idea es que avancemos en todo el país, desde el Pacífico, centro, norte y el Caribe», dijo Sáenz, quien precisó que hasta la fecha la institución ha atendido a aproximadamente 20 mil maestros.

Por su parte, William Campos Ruiz, director del Centro Tecnológico Hugo Chávez Frías, enfatizó que esta capacitación responde a las políticas educativas del país al «fortalecer esas capacidades para que nuestros docentes se actualicen y den esa educación de calidad».

Entre los graduados se encuentra Miriam Góngora, servidora de la Dirección de Migración y Extranjería, quien resaltó el impacto profesional de este logro.

«Este curso técnico es de gran importancia porque nos permite abrirnos paso en el área de la educación; ahora me siento más profesional con este técnico y puedo ejercer como docente a nivel nacional e implementar nuevas técnicas», dijo la graduada.

