Más de 2 mil nicaragüenses viajaron directamente al corazón del país del Sol Naciente, guiados por un repertorio musical que abrazó desde la melancólica belleza tradicional hasta los enérgicos ritmos del anime y el J-Pop.

Con talento pinolero la música japonesa vuelve a enamorar al público en Managua

La segunda edición del Concierto de Música Japonesa, fue organizado entre el Teatro Nacional Rubén Darío, a través del Instituto de las Culturas de Pueblos y Juventudes (ICPJ) y la embajada de ese país.

Sobre el escenario no hubo músicos nipones, sino que más bien, el encargo fue dado a los talentos locales de la Camerata Bach, la Orquesta Sinfónica Juvenil Rubén Darío, el Coro Estudiantil Rubén Darío y destacados solistas, quienes interpretaron con fidelidad las piezas en su idioma original.

En sus palabras de bienvenida, el excelentísimo embajador de Japón en Nicaragua, Masahiro Ogino, destacó con evidente emoción la entrega de los artistas nicaragüenses.

“Hoy se interpreta música japonesa, pero ¿quiénes la presentan? No hay ni un solo japonés. Son músicos nicaragüenses que se han esforzado muchísimo para llegar a esta noche. Deseo expresar mi sincero respeto por la dedicación de todos los artistas presentes”, afirmó.

El programa ofreció un abanico sonoro diverso que cautivó tanto a los más apasionados como a las nuevas generaciones.

“Lamentablemente, hoy mismo en Japón hubo un terremoto muy fuerte. Tanto japoneses como nicaragüenses comprendemos perfectamente el sufrimiento de los hermanos venezolanos quienes están viviendo en un mismo momento en una situación muy difícil. Ahí se encuentra el embajador de Venezuela que se llama Rubén Darío. Lo esperamos juntos, Rubén”, dijo Ogino, seguido del caluroso aplauso de los presentes.

Por su parte, el codirector del ICPJ y director del TNRD, maestro Ramón Rodríguez, reflexionó sobre el valor universal de la música japonesa y su evolución histórica.



