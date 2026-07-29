Nicaragua alfabetizará a 9 mil protagonistas con cursos de emprendimiento
La Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, informó este martes que Nicaragua conmemorará el próximo mes un aniversario más de la Cruzada Nacional de Alfabetización, destacando que este año 9 mil protagonistas participan en la jornada de aprendizaje de la lectura y la escritura.
«Este año estamos trabajando con 9.000 protagonistas que aprenden a leer y a escribir y complementan sus aprendizajes con cursos especiales de emprendimiento para el trabajo y la vida», detalló la compañera Rosario.
Asimismo, dijo que la Universidad Agraria y UNAN-Managua desarrollan talleres prácticos con más de 2.000 productores sobre los temas de la agricultura y la producción con respeto a nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente.