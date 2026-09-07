Un legado que se baila: Ballet Folklórico Mestizaje deslumbra en su 26 aniversario

En una noche desbordante de orgullo, identidad y color, la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío (TNRD) fue el escenario idóneo para que el Ballet Folklórico Mestizaje celebrara por todo lo alto sus 26 años de trayectoria ininterrumpida.

Ballet Folklórico Mestizaje

La directora general del Ballet Folklórico Mestizaje es Fátima Ochoa y la maestra es la joven Ashly Silva Ochoa.

El espectáculo, realizado la tarde-noche de ayer domingo 6 de septiembre, congregó a cientos de familias nicaragüenses que ovacionaron el talento de las nuevas generaciones artísticas.

La puesta en escena incluyó desde los más pequeños interpretando piezas históricas como El Güegüense, hasta vibrantes cuadros de sones de marimba, sones norteños y las cadenciosas danzas caribeñas del Palo de Mayo y música miskita.

El elenco estuvo integrado por más de un centenar de bailarines, abarcando categorías infantiles, preadolescentes y juveniles.

Esta diversidad evidenció la labor de la agrupación como una escuela viva para el relevo generacional de la danza pinolera.

La gala cultural ofreció un vistoso recorrido por las distintas regiones folclóricas del país y estuvieron de invitados los alumnos de la Casa de Cultura y Creatividad Bayardo Ortiz, el Ballet Folklórico Tlamatí, la Agrupación Folklórica y Variedades Alma Pinolera y la Rondalla de Marimbas de Pedro Muñoz.

El maestro Ramón Rodríguez, director del Teatro Nacional Rubén Darío, expresó su enorme satisfacción por recibir esta importante efeméride en la «Casa de la Cultura Nicaragüense».

«Para el Teatro Nacional es un verdadero honor abrir nuestras puertas a agrupaciones como el Ballet Mestizaje, que durante 26 años ha sabido salvaguardar nuestra identidad», manifestó Rodríguez.

«Ver este escenario lleno de niños y jóvenes nos confirma que el futuro de nuestras tradiciones está asegurado gracias al esfuerzo de las Casas de Cultura y al talento de nuestros instructores», agregó.

Por su parte, el vicealcalde de Managua, Enrique Armas, destacó el respaldo institucional continuo hacia el arte danzario y elogió cómo la agrupación, nacida en la Casa de Cultura y Creatividad Bayardo Ortiz, ha sabido sembrar disciplina, vocación y alegría en miles de jóvenes a lo largo de más de dos décadas.

Con trajes coloridos, movimientos perfectamente sincronizados y el nutrido aplauso del público, el Ballet Folklórico Mestizaje cerró una noche memorable, demostrando que su nombre sigue siendo sinónimo de tradición, alma y orgullo nicaragüense.