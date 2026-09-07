MARENA capacita a 23 técnicos en inteligencia artificial para fortalecer productividad

Un total de 23 delegados y técnicos del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) participan en un curso sobre “Herramientas de Inteligencia Artificial para la Productividad”, que se desarrolla en el Centro Nacional de Innovación y Tecnología Francisco “El Chele” Moreno del INATEC, en Managua.

Funcionarios de MARENA aprenden a utilizar ChatGPT, Gemini y otras herramientas de IA

La capacitación tendrá una duración de seis semanas y está orientada al fortalecimiento de capacidades técnicas mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial para la transformación, análisis y procesamiento de datos.

Durante el curso, los participantes recibirán formación para la creación de guiones y presentaciones, además del desarrollo de sitios web y aplicaciones.

También aprenderán a construir agentes especializados basados en inteligencia artificial, ampliando las posibilidades de automatización y apoyo en distintas tareas técnicas.

Las imágenes incluidas en la nota de prensa muestran a los servidores públicos trabajando en laboratorios informáticos y realizando ejercicios prácticos durante las jornadas de capacitación.

ChatGPT, Gemini y otras herramientas de IA

Entre las plataformas contempladas en el proceso de formación se encuentran ChatGPT, Gemini, NotebookLM, Perplexity y Gamma.

El objetivo es que los participantes conozcan cómo aplicar estas tecnologías en procesos de análisis, elaboración de contenidos, organización de información y desarrollo de soluciones digitales vinculadas a sus funciones.

La capacitación forma parte de las acciones de actualización tecnológica dirigidas al personal de MARENA, con énfasis en el uso práctico de herramientas digitales para mejorar la productividad institucional.